Сегодня отмечают шестую годовщину освобождения Славянска и Краматорска

Президент заявил, что «сегодня мы кланяемся каждому, кто вернул Славянск и Краматорск в Украину».

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмигаль поздравили украинцев с Днем освобождения Славянска и Краматорска от российских оккупантов.

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Как передает корреспондент УНИАН, поздравления были произнесены во время торжеств в Одессе.

«Сегодня в нашей стране двойной праздник, ведь, кроме дня ВМС, мы отмечаем шестую годовщину освобождения Славянска и Краматорска. Шесть лет назад всей страной мы помогали нашему войску, с тревогой в сердце и молитвой в душе ждали радостных новостей с Востока...сегодня мы кланяемся каждому, кто вернул Славянск и Краматорск в Украину», - заявил Зеленский во время выступления на торжественных мероприятиях по случаю Дня Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в Одессе.

После этого глава государства передал слово через видеомост премьер-министру Денису Шмыгалю, который в воскресенье находится в Краматорске. Глава правительства отметил, что сегодня большой двойной праздник и поздравил украинских моряков с днем Военно-Морских Сил Украины.

«На самом деле, мы сегодня чувствуем единство Украины. И этот телемост демонстрирует единство Украины, сегодня - от Одессы до Краматорска, а ежедневно - от Ужгорода до Донецка и Луганска. Украина единая, соборная, неделимая, независимая и в ближайшее время, я уверен, будет мирным государством с мирным небом», - подчеркнул премьер.

Как сообщал УНИАН, 5 июля 2014 года украинские Вооруженные силы освободили от террористов Славянск и Краматорск, которые были оккупированы с середины апреля того года.

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