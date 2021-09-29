Служба безопасности Украины объявила о подозрении в госизмене "наемному убийце", которого ФСБ РФ завербовала для ликвидации украинского спецназовца.
Как сообщается на сайте СБУ, злоумышленник входил в состав так называемой "боевой двойки", которая в 2016 году совершила убийство украинского спецназовца в Ривненской области.
Подозреваемый скрытно переправил из РФ оружие для совершения преступления.
Отмечается, что другой участник группы был задержан в ноябре 2016 года при попытке пересечения госграницы Украины.
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Суд признал его виновным в совершении уголовного преступления и назначил наказание в виде 12 лет заключения.
По данным следствия, двое украинцев были завербованы представителями ФСБ РФ для выполнения разведывательно-диверсионных задач в ущерб государственной безопасности Украины.
Установлено, что в апреле 2016 года они прибыли из РФ на территорию нашей страны для сбора информации о военнослужащих Вооруженных сил Украины и сотрудников отечественных оборонных предприятий.
Полученную информацию агенты передавали своим "кураторам".
Впоследствии участники группы получили задание и совершили убийство украинского офицера военного подразделения спецназначения.
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