Убийство произошло в 2016 году в Ривненской области.

Служба безопасности Украины объявила о подозрении в госизмене "наемному убийце", которого ФСБ РФ завербовала для ликвидации украинского спецназовца.

Как сообщается на сайте СБУ, злоумышленник входил в состав так называемой "боевой двойки", которая в 2016 году совершила убийство украинского спецназовца в Ривненской области.

Подозреваемый скрытно переправил из РФ оружие для совершения преступления.

Отмечается, что другой участник группы был задержан в ноябре 2016 года при попытке пересечения госграницы Украины.

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Суд признал его виновным в совершении уголовного преступления и назначил наказание в виде 12 лет заключения.

По данным следствия, двое украинцев были завербованы представителями ФСБ РФ для выполнения разведывательно-диверсионных задач в ущерб государственной безопасности Украины.

Установлено, что в апреле 2016 года они прибыли из РФ на территорию нашей страны для сбора информации о военнослужащих Вооруженных сил Украины и сотрудников отечественных оборонных предприятий.

Полученную информацию агенты передавали своим "кураторам".

Впоследствии участники группы получили задание и совершили убийство украинского офицера военного подразделения спецназначения.

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Автор: Антонина Доломанжи