Сотрудники СБУ завладели секретными документами российских военных, которых украинские силовики разбомбили под Гостомелем.

Пресс-служба Службы безопасности Украины сообщила, что спецслужба и вооруженные силы получили поименные данные на российских захватчиков, а также секретные пароли и шифры, которые использует страна-агрессор. Это позволит понять суть перехваченных разговоров врага.

Среди документов также:

боевой расчет с позывными бойцов и командиров;

схемы действий захватчиков: путей нападения, отхода, заправок и тому подобное;

условные знаки противника, в частности дешифровка команд управления.

"Полученные документы будут служить доказательной базой для суда, они позволят держать на контроле каждую фамилию вражеских оккупантов и все, кто останется в живых – обязательно будут наказаны", - говорится в заявлении СБУ.

Напомним, ранее в Чернигове горело здание СБУ.

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