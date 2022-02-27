СБУ получила секретные материалы оккупантов / facebook.com/SecurSerUkraine
Пресс-служба Службы безопасности Украины сообщила, что спецслужба и вооруженные силы получили поименные данные на российских захватчиков, а также секретные пароли и шифры, которые использует страна-агрессор. Это позволит понять суть перехваченных разговоров врага.
Среди документов также:
- боевой расчет с позывными бойцов и командиров;
- схемы действий захватчиков: путей нападения, отхода, заправок и тому подобное;
- условные знаки противника, в частности дешифровка команд управления.
"Полученные документы будут служить доказательной базой для суда, они позволят держать на контроле каждую фамилию вражеских оккупантов и все, кто останется в живых – обязательно будут наказаны", - говорится в заявлении СБУ.
facebook.com/SecurSerUkraine
facebook.com/SecurSerUkraine
facebook.com/SecurSerUkraine
facebook.com/SecurSerUkraine
facebook.com/SecurSerUkraine
facebook.com/SecurSerUkraine
facebook.com/SecurSerUkraine
Напомним, ранее в Чернигове горело здание СБУ.