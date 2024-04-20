По словам Свитана, подготовка экипажа является очень дорогой, поэтому каждый летчик – на вес золота.

На днях Украина впервые сбила российский бомбардировщик Ту-22М3. Однако РФ могла потерять кое-что ценнее, чем сам самолет, говорит военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан. Речь идет об экипаже.

"Лет 8 идет подготовка экипажа, слетанность до определенных механизмов. Сам по себе самолет и час полета на самолете очень дорогой. То есть он заправляется более чем 50 тоннами керосина – одна железнодорожная цистерна "входит" в этот самолет, чтобы он мог пролететь определенное время", – рассказал он в эфире телеканала "Киев24".

Свитан отметил, что сам самолет очень тяжелый. Он весит около 100 – 120 тонн.

Видео дня

"Естественно, тренировочные, контрольные полеты становятся очень дорогими. Поэтому каждый летчик – на вес золота. Иногда подготовка экпикажа дороже, чем стоимость самого самолета", – резюмировал военный летчик-инструктор.

Сбитие Ту-22М3

19 апреля Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что украинские защитники впервые за время войны уничтожили стратегический бомбардировщик Ту-22М3 российских оккупационных войск. Стоит отметить, что тем утром РФ в очередной раз атаковала украинские города ракетами.

В Главном управлении разведки Минобороны отметили, что самолет долго караулили. По словам главы ведомства Кирилла Буданова, борт поразили на расстоянии 308 км. Он отметил, что для его уничтожения использовали "те же приемы и те же средства, которые мы использовали, когда уничтожили в воздухе самолет А-50".

Источник УНИАН в спецслужбах подтвердил, что Ту-22М3 был сбит из советского ЗРК С-200.

Вас также могут заинтересовать новости: