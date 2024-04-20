Отмечается, что этой же установкой могли сбить российский дрон-радар A-50 23 февраля.

Российские оккупанты потеряли один из стратегических бомбардировщиков Ту-22М3. Самолет принимал участие в ударах по югу Украины 19 апреля.

В Министерстве обороны Великобритании отметили, что украинские военные впервые сбили российский стратегический бомбардировщик. Данную информацию подтвердили как в Украине, так и в России.

При этом британские разведчики считают, что украинские военные для сбития российского Ту-22М3 использовали ракеты С-200.

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"Однако, почти точно, что сообщения об использовании ракеты С-200 (SA-5) являются точными, и что это была еще одна успешная операция Украины против российских ВВС. Эта система, вероятно, является той же установкой, которая была использована для сбивания российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения A-50 23 февраля 2024 года", - говорится в сообщении.

Уничтожение Ту-22М3 - что известно

19 апреля Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук сообщил, что украинские воины впервые уничтожили стратегический бомбардировщик Ту-22М3, который россяине используют для ударов по Украине.

В ГУР Минобороны Украины отметили, что это первый случай, когда самолет стратегической авиации РФ уничтожили во время выполнения боевого задания.

Позже источник УНИАН в спецслужбах заявил, что Ту-22М3 был сбит из советского ЗРК С-200.

В свою очередь глава ГУР Кирилл Буданов указал, что самолет поразили на расстоянии 308 км и для его уничтожения использовали "те же приемы и те же средства, которые мы использовали, когда уничтожили в воздухе самолет А-50".

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