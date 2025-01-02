"Азовцы" используют установки в реальных боевых условиях на Торецком направлении.

Темп стрельбы новейшей САУ DITA составляет шесть выстрелов в минуту - оказалось, что бригада "Азов" первой получила чешские 155-мм самоходные артиллерийские установки.

Аналитики Defence Express считают, что это стало хорошей возможностью узнать больше об этих передовых системах. Речь идет о том, что в ноябре 2024 года командующий Национальной гвардии Юрий Пивненко объявил о получении новейших САУ DITA, которые были доставлены только через девять месяцев после заказа.

"Это уже создавало определенную интригу, потому что именно наши военные стали первыми пользователями САУ DITA, которые были представлены только в 2021 году. А теперь имеем еще и значительное дополнение к этой картине - оказалось, что именно бригада "Азов" получила эти новейшие самоходные артустановки чешского производства", - говорится в публикации.

Видео дня

Как стало известно, "Азов" использует их в реальных боевых условиях, в частности на Торецком направлении.

Defence Express отмечает, что видеоматериал о применении DITA, по сути является уникальным, потому что это вообще первый отзыв о работе этой чешской САУ DITA. Это первый опыт использования этих артустановок в боевых действиях, что позволяет оценить их эффективность в борьбе с оккупантами. Кроме значительного повышения боевых возможностей, новые САУ позволяют поражать цели даже в ближнем тылу врага, что ранее было сложно сделать со старыми буксируемыми артиллерийскими системами.

"Сам факт получения чешских 155-мм DITA означает существенное повышение боевых возможностей артиллерии "Азов", которая теперь может бить по целям в том числе в ближнем тылу врага. Тем более, что до этого момента бойцы бригады для отпора врагу были вынуждены полагаться на буксируемые артсистемы, которые морально устарели по сравнению с DITA", - обращают внимание эксперты.

DITA имеет высокий уровень автоматизации: для ее эксплуатации достаточно лишь двух человек - командира и механика-водителя. В случае выхода из строя электроники предусмотрено ручное дублирование всех функций, для чего в состав экипажа входит еще и наводчик.

Система оснащена электроникой, которая обеспечивает высокую автономность даже в условиях "заглушенного" GPS. Бортовой компьютер выполняет большинство необходимых манипуляций, оставляя командиру только внесение данных для стрельбы. Огонь открывается автоматически после завершения всех подготовительных действий, в том числе выдвижения опор и занятия позиции.

Интересно, что все обозначения на приборах и элементы программного обеспечения выполнены на украинском языке, что делает систему более удобной для использования украинскими военными.

DITA способна вести огонь в режиме MRSI (Multiple Rounds Simultaneous Impact), который позволяет выпускать несколько снарядов по разным траекториям так, чтобы они одновременно попадали в цель. Темп стрельбы составляет шесть выстрелов в минуту, а боекомплект - 40 снарядов.

Также отмечается, что первые поставки DITA для Украины стали возможными благодаря Нидерландам, которые в феврале 2024 года заказали девять таких САУ, а в октябре объявили о дополнительном заказе. Благодаря этому Украина продолжает наращивать свои артиллерийские возможности, получая современное вооружение, соответствующее самым высоким стандартам.

Новые чешские артиллерийские системы не только повышают боеспособность украинских военных, но и открывают возможность для оценки таких новейших образцов вооружения в боевых условиях.

Вооружение для Украины

Зимой 2024 года стало известно, что Украина получит 9 артустановок DITA. САУ изготовит Чехия, а Нидерланды профинансируют контракт. Говорилось, что командующий Вооруженными силами Нидерландов, генерал Онно Айхельсхайм посетил один из двух заводов в Чехии. В ведомстве отмечали, что Амстердам является одним из важнейших заказчиков для чешской оборонной индустрии.

Самоходная гаубица DITA - это современная система огня, представленная в 2021 году. Она способна поражать цели на расстоянии десятков километров. В Минобороны Нидерландов отметили, что Украина имеет большую потребность в этом оружии.

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