Они, как всегда, заявляют об "уничтожении противника".

Российские захватчики обвинили Украину в попытке атаковать ракетный корабль на воздушной подушке "Самум" в Черном море.

В заявлении Министерства обороны Российской Федерации говорится, что морской безэкипажный катер Вооруженных сил Украины около 16:30 попытался атаковать малый ракетный корабль на воздушной подушке проекта 1239.

"В ходе отражения атаки безэкипажный катер противника уничтожен огнем из штатного вооружения корабля", - говорится в сообщении захватчиков.

Видео дня

Как известно, российские оккупанты систематически отчитываются об "уничтожении" украинских катеров, при этом не публикуя никаких фото или видео, подтверждающих это.

Малый ракетный корабль "Самум": что известно

Корабль входит в состав 41-й бригады ракетных катеров Крымской военно-морской базы Черноморского флота, проекта 1239 года.

Он использует гидродинамическую платформу - катамаран с аэростатической воздушной разгрузкой. В открытых источниках указывается, что по ударному потенциалу этому кораблю в Российском Черноморском флоте нет равных.

В 2016 году "Самум" возглавил список лучших кораблей второго ранга Черноморского флота.

По данным Ассоциации реинтеграции Крыма, 7 марта 2022 года, в ходе полномасштабного вторжения РФ в Украину, украинские силы нанесли ему повреждения.

Вас также могут заинтересовать новости: