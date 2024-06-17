Сейчас идет борьба двух стратегий, и благодаря саммиту Украина получила поддержку для своей, считает политолог.

Истерика и агрессия со стороны России указывает то, что Глобальный саммит мира в Швейцарии был результативным.

Об этом отмечает политолог Владимир Фесенко в эфире телеканала "Киев". "Если этот саммит не имеет никакого значения, ничего не дает Украине, то почему же Россия выступала так против и, кстати, вместе с Китаем, приложила много усилий, чтобы уменьшить количество участников этого саммита, чтобы фактически сорвать его, не допустить его проведения? Это критерий, который надо принимать во внимание", - прокомментировал он.

Как пояснил Фесенко, еще с прошлого года идет борьба двух стратегий как завершать войну. "Одна стратегия украинская - стратегия справедливого мира, и Украина пыталась получить поддержку как можно большей части стран мира нашей формуле мира. Другая стратегия - российская - принудить нас к миру на своих условиях, на односторонних уступках Украины", - отметил политолог.

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По его словам, все время украинская дипломатия работала, формировался плацдарм для такого мирного процесса, который бы развивался с учетом позиций и интересов нашей страны, а не российских.

"Если бы мы ничего не делали, то доминировала бы позиция России и Китая. А сейчас Россия не может монопольно контролировать этот процесс, Украина вместе с партнерами при участии Швейцарии предложила свой путь мирного процесса, который отвечает нашим интересам. А дальше вопрос, когда начинать переговоры с Россией - вокруг этого будет идти сейчас борьба. Важно, что мы получили поддержку нашей позиции от значительной части стран мира, и что мирный процесс сейчас развивается не так, как хочет Россия. Именно поэтому такое яростное сопротивление со стороны РФ. Критерий правильности саммита и его результативности - эта истерика и агрессия со стороны России. Значит мы все делаем правильно, если Россия так реагирует", - говорит Фесенко.

По его словам, принудить диктатора Владимира Путина к миру надо тремя путями. Первый - главный и определяющий инструмент - военный: остановить наступление российских войск и, если будет достаточно ресурсов, отбросить из части оккупированных территорий российские войска.

Второй путь, по словам Фесенко, - усиление санкционно-экономического давления на Россию, третий путь - дипломатический. "Потому что, рано или поздно, переговоры неизбежны с Россией. Потому что невозможно прекратить войну усилиями одной стороны. Даже идеальный вариант - мы выходим на границы 91-го года. Но война сама собой не закончится. Придется договариваться о прекращении боевых действий, чтобы не было боевых действий на границе, вдоль границы, в воздухе, на море и т.д. Поэтому переговоры неизбежны с Россией. Другое дело, в каком формате, на каких условиях, с какой повесткой дня. Об этом и будет идти борьба", - отметил Фесенко.

По его словам, первый этап мы что называется застолбили - сделали для себя "плацдарм", мы начали мирный процесс, что соответствует нашим позициям.

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Как сообщал УНИАН, в саммите мира в Швейцарии приняли участие 101 страна и международная организация. Итоговую декларацию подписали 80 стран и четыре организации. Отказались ставить свои подписи представители Ватикана, Саудовской Аравии, Таиланда, Индии, Мексики, ЮАР, Бразилии, Армении, Бахрейна, Индонезии, Колумбии, Ливии и Объединенных Арабских Эмиратов. Позже стало известно, что Ирак и Иордания отозвали свои подписи. Таким образом количество подписантов снизилось до 78.

Reuters, ссылаясь на проект итоговой декларации саммита, информировало, что участники обвиняют Россию в развязывании войны против Украины и в причинении "крупномасштабных человеческих страданий и разрушений". Также они призывают уважать территориальную целостность Украины.

В документе отмечается необходимость вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС и доступ к морским портам Украины. Издание отмечает, что из декларации удалили предыдущее утверждение о "российской агрессии" и его заменили на "войну".

Также в декларации сказано, что все военнопленные должны быть освобождены путем полного обмена. Все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети, а также все другие украинские гражданские лица, которые были незаконно удерживаемые, должны быть возвращены в Украину.

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