Сегодня Силы обороны нанесли удары по районам сосредоточения врага и уничтожили склад боеприпасов.

С завтрашнего дня украинские экипажи начнут обучаться эксплуатации танков Leopard 2.

Об этом говорится вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. "Также хорошей новостью является то, что с завтрашнего дня украинские экипажи начинают обучение по эксплуатации танков "Леопард", - сказано в сообщении.

В Генштабе отмечают, что авиация Сил обороны в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения врага, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы противника и склад боеприпасов.

Видео дня

Танки Leopard 2 для Украины

25 января 2022 года правительство Германии официально согласовало передачу Украине 14 единиц танков Leopard 2 и позволило другим странам реэкспортировать танки немецкого производства в Украину.

4 февраля 2023 года Канада отправила первый основной боевой танк Leopard 2 для нужд Вооруженных сил Украины.

Канада намерена предоставить Украине четыре основных боевых танка Leopard 2 и инструкторов для обучения украинских военных управлять этими машинами.

Как отмечал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, в первой волне передачи оружия от партнеров ВСУ поступит от 120 до 140 единиц современных западных моделей танков.

Вас также могут заинтересовать новости: