По данным ООН, реальные потери могут быть выше.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) сообщило, что после начала войны России против Украины погибло 474 гражданских.

Согласно статистике, ранение получил 861 человек. По данным ООН, реальные потери могут быть выше.

"УВКПЧ ООН считает, что реальные цифры значительно выше, особенно на территории, контролируемой правительством, поскольку много сообщений с мест, где такие случаи имели место, как и раньше, требуют дополнительного подтверждения, в то время, как получение информации из некоторых мест, где продолжаются боевые действия, задерживаются", - сообщили в ООН.

Отмечается, что другая статистика, в частности, может быть в Волновахе, Мариуполе и Изюме.

"Причиной большей части случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение взрывных устройств с большой зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиа удары", - говорится в статистике.

Отметим, сегодня, 9 марта, начался 14-й день полномасштабного вторжение России в Украину. Российские войска продолжают бомбардировать и обстреливать украинские города, в частности жилые кварталы, хотя несут серьезные потери благодаря действиям Вооруженных сил Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: