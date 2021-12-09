Украинская сторона убеждена, что предложенные меры будут способствовать снижению напряжения на линии соприкосновения.

Украина предложила принять 10 конкретных шагов для выхода из "тупика" в переговорах по урегулированию начатого Россией вооруженного конфликта на Донбассе.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, пишет Укринформ.

Он считает, что грядущие рождественские праздники являются лучшим временем для улучшения ситуации для мирного населения.

"На фоне приближения зимы, закрытие линии разграничения, продолжение нарушения режима прекращения огня и разрыв связей с Украиной создают дополнительные проблемы для мирного населения на оккупированных территориях. Будущие рождественские праздники – лучшее время для движения вперед, если только он снова не будет заблокирован политической повесткой дня или требованием о так называемом "прямом диалоге", - заявил Цимбалюк.

По словам Цимбалюка, Украина предлагает следующие шаги, которые будут способствовать снижению напряжения на линии соприкосновения:

Ввести так называемое "рождественское перемирие".

Разблокировать обмен удерживаемыми лицами, "чтобы они смогли отпраздновать вместе со своими семьями и близкими людьми".

Восстановить работу всех существующих КПВВ вдоль линии разграничения.

Открыть два дополнительных пункта пропуска возле Золотого и Счастья.

Доработать план разминирования, ведь "люди заслуживают чувствовать себя в безопасности на родной земле".

Утвердить дополнительные участки разведения сил и средств.

На основе международного механизма обеспечить безопасный доступ и распределение гуманитарной помощи тем, кто в ней нуждается.

Обеспечить Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ беспрепятственный и безопасный доступ на всей территории Украины.

Усилить мониторинговые способности СММ, в том числе путем открытия новых передовых патрульных баз и прекращения "глушения" беспилотников.

Повысить прозрачность в приграничных районах путем их постоянного мониторинга и верификации со стороны ОБСЕ, как это предусмотрено пунктом 4 Минского протокола.

"Эти шаги помогут выйти из тупика и обеспечить необходимую прозрачность в военной деятельности. Учитывая это, мы призываем Россию конструктивно присоединиться к обсуждению в рамках Трехсторонней контактной группы", - заявил глава украинской миссии в ОБСЕ.

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Цимбалюк также призвал российскую сторону вернуться к дипломатическому пути урегулирования начатого ею вооруженного конфликта как Минском, так и в Нормандском формате.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря президент Владимир Зеленский выразил надежду, что на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины удастся договориться о возобновлении режима прекращения огня, обмене пленными и открытии контрольных пунктов въезда-выезда.

Сегодня украинская сторона предложила провести внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

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Автор: Александр Топчий