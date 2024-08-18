При этом местные власти заявляют об успешном отражении двух дроновых атак.

В Ростовской области РФ этой ночью произошла атака БПЛА на нефтяной объект.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщает, что на западе региона ПВО якобы "отразила атаку БПЛА самолетного типа".

Впоследствии он написал об еще одной "отраженной атаке" дронов, но уже на юго-востоке Ростовской области.

"В результате падения обломков на территории промскладов в Пролетарске произошло возгорание дизтоплива. К тушению привлечены подразделения пожарных", - заявил губернатор.

Несмотря на такие оптимистичные заявления ряд российских Telegram-каналов публикует кадры сильного пожара на нефтяном объекте. РосСМИ пишут, что нефтебаза горит из-за атаки дронов.

Атаки на нефтяные объекты РФ

Как сообщал УНИАН, в начале июля Служба безопасности Украины и Главное управление разведки провели успешную операцию по поражению аэродрома, нефтеперерабатывающего завода и электроподстанции в трех областях Российской Федерации.

В ночь на 22 июля был атакован нефтеперерабатывающий завод в городе Туапсе Краснодарского края, в результате чего на объекте возник пожар.

Ударами по российским НПЗ Украина хочет ограничить возможности быстрой поставки топлива на фронт, а также снизить доходы РФ от поставок нефти, заявила бывшая советник руководителя "Нафтогаза", член координационного комитета Ukraine Facility Platform Лана Зеркаль.

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