Официальная причина данного решения не называется.

Министерство обороны Российской Федерации закрыло большую часть Азовского моря и воздушного пространства над ним. Решение якобы связано с эскалацией на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом пишет Московский комсомолец.

По данным издания, Минобороны РФ выпустило уведомление NОТАМ - оперативная информация об изменениях в правилах проведения полетов и аэронавигационной информации.

Отмечается, что запрет будет действовать с 21 февраля до 26 февраля. При этом причина не называется.

В то же время издание "Царьград" сообщает, что решение может быть связано с якобы сосредоточением украинских военных на границах РФ и на линии соприкосновения с оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

Ситуация вдоль украинского побережья

Россия из-за морских учений заблокировала большие участки вдоль украинского побережья Черного и Азовского морей. Запрет действовал с 23:00 (по киевскому времени) 13 февраля и до 23:00 (по Киеву) 19 февраля.

11 февраля Администрация морских портов Украины сообщила, что проход судов в украинские порты в Черном море будет заблокирован на период военных "учений" РФ.

12 февраля более 30 российских кораблей начали в Черном море учения со стрельбами.

В связи с незаконным закрытием морского района для проведения боевых учений Российской Федерацией в исключительной морской экономической зоне Украины, Министерство инфраструктуры начало изучать новые морские коридоры.

Рынок морского страхования Лондона 15 февраля добавил украинские и российские воды в районе Черного и Азовского морей в список высокорисковых.

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