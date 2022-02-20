У организаторов заказного митинга провели серию обысков.

Российская агентура пыталась организовать митинги в Украине. Одно такое "мероприятие" должно было состояться сегодня, 20 февраля, в центре Киева. В нем должны были принять участие 2500 человек.

Об этом сообщают Министерство внутренних дел и советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Сегодня в 12:00, в день годовщины гибели Героев Небесной сотни, на заказ из "севера" за деньги планировалось собрать многолюдный митинг под Офисом президента ради картинки для российских пропагандистских телеканалов. Но вчера утром сотрудники Департамента стратегических расследований Национальной полиции провели 5 обысков и пресекли деятельность сети организаторов проплаченных митингов", - заявил Геращенко.

По данным МВД, на Банковой планировали от 1500 до 2500 человек. Участники проплаченного митинга должны были демонстрировать недовольство населения с лозунгами: "Нет войне с Россией", "Украина, не убивай своих граждан", "На фиг войну! Весна для любви!", "Не допустим повторение 22 июля 1941 года", "Хватит издеваться над народом Украины".

Во время обысков обнаружили даже визитки "Дмитрия Яроша" красного-черного цвета. Как отмечают в МВД, организаторы так называемого "митинга" после профилактической беседы пообещали не выводить людей на улицы.

В МВД отметили, что украинское законодательство не предусматривает уголовной ответственности за организацию проплаченных митингов и протестов. В частности, Геращенко призвал народных депутатов исправить это.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 19 февраля, поддерживаемые Россией боевики осуществили 136 обстрелов на Донбассе. Из них 116-с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия.

Двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения несовместимые с жизнью. Четверо военнослужащих получили ранения различной степени тяжести, один военнослужащий получил боевое травмирования.

В то же время вдоль границ Украины Россия сконцентрировала по меньшей мере 150 тысяч военных и технику. Несмотря на заявления об отводе войск, НАТО, США и Украина это не подтверждают.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный официально заявил, что российские кадровые военные и спецслужбы готовят террористические акты на оккупированных территориях Донбасса, чтобы ввести в Украину Вооруженные Силы РФ под видом "миротворцев".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Россия планирует вторжение в Украину в ближайшее время.

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