В Минобороны РФ традиционно отчитались о перехвате БПЛА.

В ночь на 26 июля Россию атаковали дроны. В частности, взрывы слышали в Ростовской области.

Российские Telegram-каналы публикуют фото и видео. Сообщается, что один из беспилотников долетел до поселка Несветай в 15 километрах от Ростова, где в результате этого вспыхнул пожар.

"Предварительно, загорелась трава", - говорится в одном из сообщений.

В Минобороны РФ традиционно отчитались о перехвате дронов: "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над Ростовской областью и два над Курской областью".

Взрывы в России 26 июля - видео

Потери России в Украине

Напомним, как писал УНИАН, Силы обороны Украины за минувшие сутки обезвредили 950 российских захватчиков.

А общие боевые потери России в Украине с 24 февраля 2022 года ориентировочно составляют около 572 тысячи 300 человек личного состава.

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