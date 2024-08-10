Сообщается, что шесть дронов долетели до Ярославской области.

В России заявили, что за ночь 10 августа "перехватили и уничтожили" 32 дрона над двумя областями.

По данным Минобороны РФ, 26 украинских беспилотников сбили над Курской областью и 6 - над Ярославской.

Губернатор Ярославской области РФ Михаил Евраев заявил, что дроны пытались атаковать одно из предприятий региона. На месте падения разрушений и пострадавших якобы нет.

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"В зоне обнаружения работают экстренные службы. На территории региона могут оставаться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении не приближайтесь к ним", - написал он.

Напомним, до этого в России заявляли, что за ночь 9 августа их и временно оккупированный Крым также атаковали десятки дронов. При этом в Липецкой области после массированной ночной атаки аэродрома отменили все развлекательные мероприятия.

Власти РФ радиционно отчитались о "перехвате и уничтожении" всех БПЛА: "26 - над Белгородской, 19 - над Липецкой, семь - над Курской, пять - над Брянской, четыре - над Воронежской, один над Орловской, пять - над Крымом, восемь - над акваторией Черного моря".

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