В Минобороны РФ традиционно отчитались о "перехвате и уничтожении" всех БПЛА.

В России заявили, что за ночь их и временно оккупированный Крым атаковали десятки дронов. В Липецкой области после массированной ночной атаки отменили все развлекательные мероприятия.

В Минобороны РФ традиционно отчитались о "перехвате и уничтожении" всех БПЛА:

"26 - над Белгородской, 19 - над Липецкой, семь - над Курской, пять - над Брянской, четыре - над Воронежской, один над Орловской, пять - над Крымом, восемь - над акваторией Черного моря". Видео дня

Кроме того, россияне заявили, что уничтожили семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что пострадавших при ночной атаке БПЛА возросло до девяти.

Удар по аэродрому "Липецк"

Напомним, в Генеральном штабе ВСУ подтвердили успешную атаку на аэродром "Липецк" в России.

Также стало известно, что на пораженном аэродроме "Липецк" детонируют склады, на которых хранится более 700 управляемых авиабомб.

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