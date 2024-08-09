В России заявили, что за ночь их и временно оккупированный Крым атаковали десятки дронов. В Липецкой области после массированной ночной атаки отменили все развлекательные мероприятия.
В Минобороны РФ традиционно отчитались о "перехвате и уничтожении" всех БПЛА:
"26 - над Белгородской, 19 - над Липецкой, семь - над Курской, пять - над Брянской, четыре - над Воронежской, один над Орловской, пять - над Крымом, восемь - над акваторией Черного моря".Видео дня
Кроме того, россияне заявили, что уничтожили семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что пострадавших при ночной атаке БПЛА возросло до девяти.
Удар по аэродрому "Липецк"
Напомним, в Генеральном штабе ВСУ подтвердили успешную атаку на аэродром "Липецк" в России.
Также стало известно, что на пораженном аэродроме "Липецк" детонируют склады, на которых хранится более 700 управляемых авиабомб.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Бои в Курской области: полковник ВСУ ответил, могут ли наши войска взять под контроль АЭС
- Как Россия ответит на вторжение в Курскую область: в ISW назвали 4 варианта
- DeepState раскрыл детали первого дня боев в Курской области (карта)
- Дроны атаковали аэродром в Липецкой области: россияне эвакуируют 4 населенных пункта