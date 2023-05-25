В результате этих обстрелов погибли четверо мирных жителей, еще 40 получили ранения.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому вице-адмиралу Виктору Соколову, который приказал обстреливать Украину "Калибрами" с Черного моря.

Об этом речь идет в сообщении на сайте СБУ. Отмечается, что Служба собрала доказательную базу на действующего командующего Черноморским флотом военно-морского флота России вице-адмирала Виктора Соколова. Отмечается, что он причастен к массированным российским ударам по гражданским объектам Украины.

"С 10 августа 2022 года Соколов лично отдавал приказы относительно регулярных боевых пусков крылатых ракет 3М14 "Калибр" по энергетической инфраструктуре нашего государства. В результате вражеских обстрелов погибли четверо мирных жителей, еще 40 – получили ранения", - говорится в сообщении.

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По данным следствия, воздушные атаки агрессор осуществлял по энергообъектам в Киевской, Львовской, Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Одесской, Запорожской, Сумской, Хмельницкой, Ровенской, Черновицкой, Черкасской, Житомирской и Ивано-Франковской областях.

Также установлено, что российские обстрелы нанесли значительные потери национальной системе жизнеобеспечения гражданского населения Украины.

Кроме того, российские ракетные удары приводили к временной остановке работы десятков местных учебных заведений, больниц и других социальных учреждений.

Так, на основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Соколову о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса. В частности, речь идет о ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 и ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 ("нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц по предварительному сговору") и ч. 3 ст. 110 ("посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины").

Также это ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 ("планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, совершенное группой лиц по предварительному сговору").

В СБУ добавили, что продолжаются комплексные мероприятия для привлечения Соколова к ответственности за преступления против Украины. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Война в Украине: Новости

Заместитель командующего Черноморского флота России по материально-техническому обеспечению генерал-майора Михаил Ясников и командующий 11-й отдельной инженерной бригады полковник Дмитрий Марков, командовавшие подрывом Северо-Крымского канала, получили 12 лет тюрьмы.

В СБУ отметили, что оба чиновника непосредственно командовали захватом Каховской гидроэлектростанции и подрывом сооружений Северо-Крымского канала. По данным следствия, именно Ясников отдал приказ о незаконном захвате объектов критической инфраструктуры, а Марков руководил подрывами.

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