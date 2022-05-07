Ветераны ВОВ взывают к совести российской власти.

Киевские ветераны ВОВ призывают президента России Владимира Путина дать возможность выйти из окружения украинским солдатам, находящимся на "Азовстали".

Обращение к президенту РФ ветераны выложили в сети, сообщает УП.

"Логика Гитлера была понятна, он хотел уничтожить все нации. Зачем вы напали на нас, непонятно. Мы ничего не просили и не навязывали вам свои порядки", - говорит Александра Романчикова, ветеран ВОВ, которая во время войны была медсестрой и застала блокадный Ленинград.

Ветераны шокированы тем, что русские, которые воевали бок о бок с украинцами против нацистской Германии, убивают детей на территории Украины.

"Война - это уничтожение народа", - утверждает Алексей Ткаченко, который во время войны служил в Крыму.

Оставшиеся в живых ветераны ВОВ взывают к совести российской власти.

"Мы защитили в 41-45 году от страшного злодея. Не будьте ж вы подобным злодеем. Станьте человеком. Выпустите ради нашей победы, которую мы ковали тоже", - говорят ветераны.

"Какие слова подобрать? Хотите, чтобы мы стали перед вами на колени? Мы готовы, но отпустите этих людей".

Ситуация на "Азовстали":

1 мая началась эвакуация гражданских с мариупольского завода "Азовсталь". В тот же день президент Владимир Зеленский сообщил, что около 100 человек выехали в Запорожье.

По данным мэра Мариуполя Вадима Бойченко, из бомбоубежищ на территории "Азовстали" 2 мая удалось вывести более 100 гражданских людей.

В среду, 4 мая, в рамках мариупольского гуманитарного коридора эвакуировали 344 человека. Это женщины, дети и старики из Мариуполя, Мангуша, Бердянска, Токмака и Васильевки. Все они прибыли в Запорожье.

Несмотря на эвакуацию мирного населения, оккупанты начали штурмовать "Азовсталь". 5 мая они уже третьи сутки проводили активный штурм, "выбить" их не удалось.

По состоянию на 6 мая из Мариуполя спасли уже почти 500 человек, началась новая эвакуация из "Азовстали". В этот день оккупанты подбили авто для эвакуации гражданских с завода, есть погибший и раненые. Впоследствии "Азов" показал последствия обстрела эвакуационной машины.

7 мая защитники Мариуполя вышли к военным РФ с белым флагом, чтобы эвакуировать гражданских. Также стало известно, что вчерашняя эвакуация мирного населения из "Азовстали" стоила жизни 3 защитникам еще 6 – ранены.

7 мая все женщины, дети и старики, которые находились на территории "Азовстали", были эвакуированы.