Россияне несут потери, однако продолжают атаковать.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал об обороне на Авдеевском и Кураховском направлениях.

По его словам, наши бригады ведут жесткие бои с превосходящими силами противника. Российские захватчики несут значительные потери в живой силе и технике, но упорно продолжают атаковать украинские позиции. Иногда оккупанты имеют успех на отдельных участках.

"Главная моя задача - эффективно использовать боевые возможности вооружения и военной техники наших подразделений для нанесения максимальных потерь противнику и уничтожения значительной части его артиллерии и бронетехники; удержать занимаемые позиции и восстановить положение там, где мы отошли", - отметил главком в Telegram.

Он подчеркнул, что для усиления обороны на главных направлениях нужно грамотно распределять наши резервы.

"Во время работы с командирами бригад основное внимание обращаю на то, как организована работа на пунктах управления по огневому поражению противника, на своевременность и адекватность принятых решений в соответствии со сложившейся обстановкой и на поддержание постоянного взаимодействия между частями и подразделениями", - заявил Сырский.

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Как сообщал УНИАН, главком посетил военных на Донбассе и рассказал о просчетах командиров, которые повлияли на украинскую оборону.

По его словам, оккупанты продолжают активно наступать на многих направлениях линии фронта. На Авдеевском и Запорожском направлениях штурмовые подразделения хотят захватить населенные пункты Тоненькое, Орловка, Семеновка, Бердичи и Красногоровка.

По данным Генштаба ВСУ, на Авдеевском направлении за минувшие сутки украинские силы отбили 25 атак, а на Новопавловском - 38.

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