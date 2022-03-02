Корабль РФ атаковал судно, которое стояло на рейде в порту, расположенном на Николаевщине.

Российский корабль нанес ракетный удар по гражданскому судну Banglar Samriddhi (под флагом Бангладеш) в порту Ольвия в Николаевской области.

Об этом сообщает Администрация морских портов Украины в Facebook.

"По информации филиала Ольвия, в 17:25 Banglar Samriddh (флаг Бангладеш), которое стоит на рейде п. Ольвия, ВМС РФ нанесен ракетный удар. Одна ракета попала в надстройку. На судне пожар. Для спасения экипажа направлено 2 буксира", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Судно зашло 23.02.2022 и стояло в ожидании погрузки без возможности выхода.