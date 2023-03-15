Вчера зафиксировано движение колонны оккупантов в сторону Крыма вместе с награбленным имуществом.

На временно оккупированной территории Херсонской области оккупанты усиливают режимные мероприятия в некоторых населенных пунктах и вывозят награбленное в Крым.

"Из-за собственного бессилия оккупанты ведут борьбу с гражданским населением на временно захваченной территории Херсонской области. После эффективного огневого поражения 12-13 марта районов сосредоточения противника и, как следствие, больших потерь захватчики усиливают режимные мероприятия в отдельных населенных пунктах", - сообщает Генштаб.

Отмечается, что российские оккупанты, как правило, перемещаются на гражданских автомобилях, отобранных у местных жителей. Также сообщается, что вчера зафиксировано движение колонны оккупантов в сторону Крыма вместе с награбленным имуществом.

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"В другом населенном пункте Херсонщины противник проводит контрдиверсионные мероприятия. Оправдывая свои действия, обвиняют жителей села в убийстве российского военного, тело которого было найдено", - сказано в сводке.

Мародерство российских оккупантов в Украине

Как известно, российские оккупанты с начала полномасштабной войны воруют из украинских домов ценности, бытовую технику и вещи. В первые месяцы вторжения они через Беларусь отправили домой курьерской службой более двух тонн краденых вещей.

Когда россияне бежали из Херсона и области, они вывозили коммунальное имущество. Кроме того, они уже забрали все медицинское оборудование из больниц временно оккупированных Каховки и Новой Каховки.

По данным СМИ, из Херсона интервенты вывезли более 15 тысяч предметов искусства объектов исторического наследия.

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