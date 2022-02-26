Есть попадания в жилую застройку и больницы.

Российские войска обстреливают Чернигов из "Градов".

Об этом жители города сообщают в соцсетях.

Общественный активист Александр Гашпар проинформировал, что в отдельных корпусах областной больницы вылетели все окна, имевшие деревянные рамы, металлопластиковые остались. Также в соцсетях распространяется видео пожара на 9-м этаже жилого дома в микрорайоне улиц Белова – Пухова.

Председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус призвал гражданское население Чернигова, которое не принимает участия в отрядах территориальной обороны и обороне города, спрятаться в укрытия, а при невозможности — находиться дома.

"Силы ВСУ и ТрО защищают город. Не мешайте. Есть информация, что россияне с самолетов могут сбрасывать мины и взрывные устройства, в том числе замаскированные под детские игрушки, телефоны и другие ценные предметы", - проинформировал он.

Городской голова Чернигова Владислав Атрошенко пригласил подтягиваться к силам теробороны мужчин, которые способны защищать город с оружием в руках.

"Мы для организации обороны города все делаем, и просто так Чернигов не сдадим! Нам рассказывают об истории – мы покажем историю. А если кто-то заблудится и не найдет дорогу в Россию, мы покажем, где она", - отметил Атрошенко.

По информации областного управления ГСЧС, по состоянию на 14.30 во время обстрелов повреждены 15 домов и детский сад на ул. Белова.

Как писал УНИАН, на Черниговщине ВСУ разнесли колонну техники оккупантов, уничтожено более 50 единиц техники. Согласно информации, в населенном пункте Большая Дорога Нежинского района авиаударом уничтожены почти 15 единиц броне - и автотехники.

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