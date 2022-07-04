В ГУР подчеркнули, что всю предоставленную информацию могут использовать против защитников.

Спецслужбы России под видом уполномоченных государственных служб или представителей общественных организаций выманивают информацию у родственников пленных украинских военнослужащих.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.

Обращение оккупанты объясняли тем, что предоставленная информация может помочь освобождению из плена.

"В каждом из этих случаев передача любой информации никоим образом не помогала нашим военным, которые оказались в беде. Важно понимать, что паспортные данные, должность, звание, номер части, последнее место пребывания защитника, его фото в военной форме – важная информация, которая может быть использована врагом против самих защитников, их семей и нашей страны в целом", - подчеркнули в ГУР.

Такие данные могут быть обнародованы в информационном пространстве с негативными призывами. Кроме того, с родственниками могут связаться российские структуры с целью получения выкупа.

"При этом, бесполезно ожидать реального возвращения ваших родных. Ведь все эти действия совершаются нелегально и реальных полномочий "связные" не имеют. По той же причине не стоит ожидать возврата средств в случае "неудачи", - пояснили разведчики.

В ГУР добавили, что обменом пленных или поиском пропавших без вести защитников занимаются только органы государственной власти и ответственные учреждения или организации и призвали внимательно относиться к телефонным звонкам и сообщениям, и пользоваться лишь проверенными официальными ресурсами.

Напомним, ранее было задержаны 3 глубоко законспирированных вражеских агента, которые разведывали позиции ВСУ на юге Украины.

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