Пропагандисты используют события 8-летней давности, чтобы навязать собственную версию трагических событий, посеять раздор и вражду в украинском обществе.

В Одессе российские пропагандисты хотят расшатать ситуацию накануне трагической даты 2 мая – годовщины массовых беспорядков, во время которых в городе в 2014 году погибли почти 50 человек.

Об этом сообщили в управлении Службы безопасности Украины в Одесской области.

Отмечается, что пропагандисты используют события 8-летней давности, чтобы навязать собственную версию трагических событий, посеять раздор и вражду в украинском обществе.

"И для этого собираются представить новый "документальный фильм". Причем актерами в нем будут никто иные, как военные из армии захватчиков. Об этом стало известно из новых перехватов СБУ, которые удалось сделать на территории Херсонской области", - сказано в сообщении.

Спецслужба опубликовала аудиозапись, на которой слышен диалог двух мужчин.

В частности, командир ставит военнослужащему из "ДНР" задачу найти среди своих людей тех, кто был "очевидцем событий в г. Одесса".

В СБУ объясняют, что даже сами оккупанты с насмешками относятся к таким "документалкам".

"Не говоря уже об одесситах, которые после недавних ракетных обстрелов города поняли, что россияне считают их своими врагами. Задача агрессора - посеять панику, наша - сохранять спокойствие и не поддаваться каким-либо провокациям", - акцентируют в СБУ.

Как сообщал УНИАН, в Одессе введен комендантский час с 22:00 воскресенья, 1 мая, до 05:00 вторника, 3 мая.

2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые беспорядки, приведшие к смерти почти 50 человек. Ежегодно в этот день многие люди посещают знаковые места, чтобы почтить память погибших, но также в этот день в Одессе часто бывают провокации.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года проукраинские активисты намеревались в Одессе провести марш "За единство Украины". Они хотели пройти от Соборной площади до парка им. Тараса Шевченко. Но им помешали представители антимайдана, колонна которых преградила движение участникам марша. В результате начались массовые беспорядки с участием пророссийских и проукраинских активистов.

Это привело к столкновению в центре города (на Греческой площади), где были застрелены 6 человек, в частности, проукраинские активисты. Затем сторонники независимости Украины пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок антимайдана. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов - из-за огня, дыма, падения из окон горящего здания погибли еще 42 человека.

Пострадали в тот день более 200 человек.