В Белом доме осудили действия российских военных.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала о сообщениях, согласно которым российские военные взяли в заложники сотрудников Чернобыльской АЭС.

"Мы разгневаны достоверными сообщениями о том, что русские солдаты удерживают в заложниках персонал Чернобыльской станции", - сказала она на брифинге, сообщает ВВС.

По словам Псаки, это незаконное и опасное деяние способно нарушить регламентные работы на станции, необходимые для контроля за радиоактивными отходами, что чрезвычайно тревожно и вызывает глубочайшую озабоченность.

"Мы осуждаем это и просим их освободить", - сказала представитель Белого дома.

Ранее о том, что сотрудников Чернобыльской АЭС взяли в заложники, сообщал президент Украины Владимир Зеленский.