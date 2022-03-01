Также уничтожено и повреждено 29 вражеских самолетов, 29 вертолетов, 198 танков, 846 ББМ, 7 артиллерийских систем.

За пять дней войны в Украине погибли 5 тыс. 710 российских военных, 200 взяты в плен.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Также уничтожено и повреждено 29 вражеских самолетов, 29 вертолетов, 198 танков, 846 ББМ, 77 артиллерийских систем, 7 средств ПВО, 24 РСЗО, 60 цистерн с ГСМ, 3 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 катера, 305 единиц автомобильной техники.

В Генштабе отметили, что подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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