По словам омбудсмена, массовые сексуальные преступления - это тактика войны России по уничтожению украинского народа.

Матери двух- и трехлетних детей, погибших в результате изнасилования оккупантами, поручили Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой рассказать миру о преступлениях России.

Об этом омбудсмен сообщила в своем Telegram-канале.

Она выступила на открытии Дома российских военных преступлений в Давосе в рамках Всемирного экономического форума и подчеркнула, что от войны в Украине больше всего страдает гражданское население.

"Ежедневно на телефон горячей линии Уполномоченного обращаются 700-800 наших граждан, которые сообщают о военных преступлениях РФ. 1500 граждан нашли смелость обратиться на телефонную линию психологической помощи и рассказать о самых страшных преступлениях - сексуальных, пытках, истязаниях. Я имею поручение от матерей двух- и трехлетних детей, погибших в страшных муках от изнасилования рашистскими военными, сообщить миру об этом ужасе", - говорится в сообщении.

Денисова отметила, что массовые сексуальные преступления - это тактика войны России по уничтожению народа Украины, "это оружие, чтобы сломать украинский дух, но не получится".

"Мы будем говорить, чтобы мир знал! Мы все хотим мира, но не ценой наших женщин, девочек и мальчиков! Только победой народа Украины! И она обязательно будет", - подытожила омбудсмен.

Как сообщал УНИАН, в Украине от рук российских захватчиков по состоянию на 19 мая погибли более 230 детей. В результате враждебных действий ранены более 427 украинских детей.

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