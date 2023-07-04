В результате вражеской атаки один человек ранен.

Российские оккупанты предприняли попытку проникновения на территорию Сумской области. В результате чего погибли двое и был ранен один гражданский.

Об этом сообщает Оперативное командование "Север", назвав действия россиян очередным "террористическим актом" в отношении местного населения Сумской области. "3 июля стало известно о гибели двух жителей пограничного населенного пункта и ранении еще одного в результате попытки проникновения врага на территорию нашего государства", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжается расследование обстоятельств трагедии. В командовании в очередной раз призвали жителей приграничных территорий эвакуироваться из опасных районов и населенных пунктов, которые находятся в близости к врагу.

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В то же время в Офисе генпрокурора сообщили о начале досудебного расследования по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"В Шосткинском районе вблизи с. Ходино Шалыгинской громады под обстрел попали два транспортных средства", - рассказали в ОГПУ, не упомянув о попытке проникновения россиян на украинскую территорию.

По данным правоохранителей, под обстрел попали женщина и ее 22-летний сын, которые ехали на мопеде, и машина. Первые погибли, а водитель автомобиля получил ранения.

Ситуация в Сумской области - сегодня это стоит знать

Стоит отметить, что россияне ежедневно обстреливают приграничье Сумской области и периодически осуществляют попытки проникновения на территорию региона. В частности, этой ночью россияне совершили четыре обстрела приграничья: зафиксировано 30 взрывов в Эсманской, Шалыгинской и Середино-Будской громадах.

Кроме того, 3 июля враг ударил беспилотниками по Сумам, попав в жилые дома и здание СБУ. В результате удара по пятиэтажке погибли три человека, еще 21 человек - ранен. Из-за трагедии 4 июля в Сумах объявлено днем траура.

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