Наблюдательная группа украинской стороны СЦКК нашла фрагменты российских боеприпасов.

Российские наемники на Донбассе применяют в обстрелах боеприпасы российского производства, которые были сняты с вооружения в РФ из-за истечения срока годности.

Об этом со ссылкой на украинскую сторону в СЦКК сообщает пресс-служба штаба ООС.

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Отмечается, что 26 июня в период с 06:40 до 09:30 было зафиксировано три обстрела со стороны позиций вооруженных формирований РФ, что находятся в районе оккупированных населенных пунктах Заиченко и Пикузы в направлении сельскохозяйственных угодий населенных пунктов Гнутовое и Талаковка.

Обстрел осуществлялся с применением минометов калибра 120 мм (18 мин) и 82 мм (4 мины).

Наблюдательная группа украинской стороны СЦКК провела исследование воронок и нашла фрагменты боеприпасов. Установлено, что враг применял боеприпасы типа ЗОФ49 с взрывателем 3В35, которые сняты с вооружения российской армии в связи с истечением срока годности.

Данные боеприпасы Россия поставляет боевикам, имеющим на вооружении пушки 2Б16 “Нона-СВК”. Предположительно снаряды передают с целью утилизации.

В штабе ООС подчеркнули, что Украина не имеет на вооружении орудий 2Б16 "Нона-СВК".

О нарушении режима прекращения огня Украинская сторона СЦКК проинформировала мониторинговую миссию ОБСЕ.

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Автор: Дмитрий Захаров