Военная техника врага зашла через пункт пропуска "Вильча".

Российская техника пошла на прорыв в Киевской области. Военная техника врага зашла через пункт пропуска "Вильча".

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Пограничники вместе с украинскими военными приняли сражение.

"По месту дислокации отдела пограничной службы "Млачевка" Житомирского отряда произведены обстрелы из градов", - говорится в сообщении.

Отметим, что пограничные подразделения в зависимости от ситуации передислоцируются на запасные позиции и действуют во взаимодействии с Вооруженными силами Украины и Нацгвардией.