Сейчас, отмечает он, идут "позиционные бои".

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявляет, что российская спецоперация уже не выглядит так, как была задумана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

"На сегодняшний момент уже видно, что российская спецоперация, принуждение к демилитаризации и денацификации, она уже не выглядит так, как была задумана. То есть не получилось шокового удара, и сейчас уже идут позиционные бои практически по всей стране, по границе, где есть граница с Российской Федерацией и с Беларусью", - отметил Подоляк.