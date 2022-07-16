Разведка опубликовала запись разговора оккупанта с матерью.

Российский оккупант пожаловался матери на бегство сослуживцев от войны в Украине и на своего генерала, который получил прозвище "кровавый".

Перехват разговора захватчика опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

"У нас у генерала прозвище – кровавый генерал, колебан, животное. Это все о нашем. Нехороший человек. Он в свое время сказал, что ему по**й на людей: "Я хочу зайти в Харьков". Всем людям уже… Говорил с ними. Им уже нас**ть Они даже не хотят слушать. Просто началась лютая паника, вот и все", – заявляет оккупант на опубликованной записи.

Мама оккупанта – любительница гороскопов. В ответ его на жалобы рассказывает, что это карма, что он отрабатывает грехи за прошлую жизнь: "В прошлой жизни у тебя в карте стоит, что ты сейчас в горячей точке, потому что у тебя была измена родины". Она считает, что они должны воевать до последнего россиянина.

Сын же обещает поговорить с сослуживцами, но есть проблема:

"Знаешь, сколько людей хочет остаться из нашего взвода? Столько, сколько у тебя детей всего! Убежали уже более 100 человек. То есть, 100 человек уже находятся в Калининграде. Кого-то увольняют, кого-то еще что-то. Это только взвод. Таких три взвода! Третий, пожалуй, полностью уйдет, второй – там немного людей останется. Нас должно быть 30 человек, осталось 10. Остальные либо ранены, либо убиты".

Вас также могут заинтересовать новости: