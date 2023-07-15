Он говорит, что сейчас вообще не видит мотивации в рядах военных РФ.

В начале полномасштабной войны против Украины оккупанты были уверены, что захватят Киев "за три дня". Но их планы не были реализованы. Попавший в украинский плен российский военный ответил, почему не произошло быстрого захвата столицы нашей страны.

В интервью украинскому журналисту Дмитрию Карпенко пленный российский оккупант заявил, что в Украине "встретили другой народ":

"Потому что народ другой встретили, вот и все. С духом, с любовью к Родине".

Карпенко задал уточняющий вопрос захватчику, мол, возможно ли победить с такой мотивацией, которая сейчас у российских военных. Тот ответил, что "сейчас вообще не видит мотивации" в рядах оккупантов.

Планы России захватить Киев

В начале полномасштабного вторжения звучали заявления, что РФ "возьмет Киев за три дня". Но огромную колонну российской техники остановили на подступах к украинской столицы, а оккупанты были изгнаны из Киевской области.

Напомним, российские оккупанты во время вторжения в Украину даже взяли с собой парадную форму: думали, что пройдут торжественным парадом по Крещатику.

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев до сих пор грезит мечтами о захвате Киева: недавно он опубликовал снимок Майдана Незалежности, на котором прифотошопил российский триколор.

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