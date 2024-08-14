В Донецкой области ситуация очень сложная, отметил глава областной военной администрации.

Город Торецк Донецкой области не захватили россияне, в населенный пункт заходили диверсанты, однако им "дали по зубам" украинские воины.

Город полностью под контролем защитников Украины, рассказал глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в эфире телемарафона. "Обстановка в городе очень сложная, враг город не занял, заходили диверсионные группы, а наши защитники их отбили", - сказал чиновник. По его словам, в Торецке находятся около 3 тысяч человек, они пребывают в подвальных помещениях, и выезжают очень медленно, - 10-15 человек каждый день.

Председатель Донецкой ОВА добавил, что ситуация в области очень сложная, враг каждый день пытается прорвать нашу оборону. "Только за сутки враг обстрелял около трех тысяч раз Донетчину из всех имеющихся видов вооружения. К сожалению, за сутки один человек погиб и два - получили ранения", - сообщил он. Филашкин подчеркнул, что количество обстрелов со стороны противника растет.

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Противники уже длительное время обстреливают Донецкую область из различного вооружения и пытаются двигаться вперед. Из-за противников в регионе очень много разрушений, пострадавших и жертв. Врагам также удалось взять под контроль ряд населенных пунктов.

8 августа аналитик Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке сообщил, что украинские бойцы отступили возле Торецка, чтобы не оказаться в окружении. Позже аналитики DeepState утверждали, что российские захватчики смогли продвинуться на Торецком направлении.

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