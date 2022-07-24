Российские захватчики устроили жителям оккупированного Донецка ночной фейерверк - в небо запустили осветительные осветительные боеприпасы. Местные восприняли их за зажигательные снаряды.
Об этом пишут местные Telegram-каналы.
"Калининский и Ворошиловский районы Донецка сейчас", – пишет Telegram-канал "Типичный Донецк".
В то же время Telegram-канал "Всевидящее ОКО" сообщает, что над Донецком разлетаются осветительные боеприпасы. "Ужасно красиво. На видео оккупирован Донецк. Оккупанты выпускают осветительные боеприпасы в воздух. Некоторые тупорылые российские "военкоры" кричат о зажигательных боеприпасах над Донецком", – пишет канал.
Как сообщал УНИАН, Вооруженные Силы Украины продолжают "демилитаризовывать" "вторую армию мира". За прошедшие сутки было ликвидировано несколько складов боеприпасов и баз оккупантов.