В сети появились кадры опасных фейерверков над оккупированным городом.

Российские захватчики устроили жителям оккупированного Донецка ночной фейерверк - в небо запустили осветительные осветительные боеприпасы. Местные восприняли их за зажигательные снаряды.

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

"Калининский и Ворошиловский районы Донецка сейчас", – пишет Telegram-канал "Типичный Донецк".

В то же время Telegram-канал "Всевидящее ОКО" сообщает, что над Донецком разлетаются осветительные боеприпасы. "Ужасно красиво. На видео оккупирован Донецк. Оккупанты выпускают осветительные боеприпасы в воздух. Некоторые тупорылые российские "военкоры" кричат о зажигательных боеприпасах над Донецком", – пишет канал.

Как сообщал УНИАН, Вооруженные Силы Украины продолжают "демилитаризовывать" "вторую армию мира". За прошедшие сутки было ликвидировано несколько складов боеприпасов и баз оккупантов.

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