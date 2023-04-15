Профессионализм оккупантов в уличных боях снижается из-за высоких потерь живой силы, отметил военный ВСУ.

Продвижение российских войск в Бахмуте медленное, оккупантам приходится платить собственной кровью за каждую улицу и дом, подтвердил военнослужащий 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ВСУ Александр в эфире телемарафона.

Он отметил, что профессионализм оккупантов в уличных боях снижается из-за высоких потерь живой силы: "Они стали менее наглыми. Последняя неделя показала, что у них тоже есть ротации. Это ротация не самая сильная, они не жалеют людей".

Также "холоднояровец" отметил, что РФ перебрасывает в Бахмут новые танки "Прорыв", "чтобы разрушать дом за домом". "Но их пехота уже не та, которая была несколько месяцев назад, когда они хотели сделать "блицкриг" по Бахмуту", - подытожил военный.

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Сейчас усилия оккупантов сосредоточены на захвате железной дороги, которая проходит через город, разделяя его на запад и центр: "Вот они пытаются ставить какие-то планы и по датам, и по рубежам. Это дается с очень большой задержкой. Но путем тем, что они не жалеют узников (десятки тысяч уже были положены в самом Бахмуте, не говоря об окрестностях)... Ну, плюс 20 м в день, плюс дом... И такие какие-то успехи они имеют".

Бои за Бахмут - что происходит в городе

Бахмут и Марьинка остаются эпицентром самых жестоких боев на востоке Украины. Горячими направлениями также являются Лиманский и Авдеевский.

Бахмут россияне пытаются взять уже девять месяцев, положив жизни десятков тысяч своих наемников и бойцов регулярной армии. На этот раз Путин установил крайний срок захвата Бахмута к Пасхе - 16 апреля.

Ситуация в Бахмуте - динамичная, высказался спикер Восточной группировки ВСУ Череватый, однако российским войскам не удалось отрезать украинских защитников от снабжения, в чем убеждают рашистские "военкоры".

В то же время аналитик Коваленко отметил, что у россиян сейчас в Бахмуте момент стагнации. Враг не способен достичь основных задач и топчется на месте. За пределами города, попытки ВС РФ перерезать 0504 и 0506 сошли на "нет". Интенсивность штурмов в этом направлении уменьшилась в разы, по сравнению с январем-февралем 2023 года.

По словам бойца ВСУ, у россиян в Бахмуте появилось несколько проблем: дефицит артбоеприпасов в десантно-штурмовых бригадах, невозможность использования аэроразведки из-за погодных условий и частичное или полное отсутствие связи между тремя подразделениями, которые военному ВСУ удалось идентифицировать.

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