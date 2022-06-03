Техника врага успешно уничтожается украинскими защитниками.

У российской группировки в Северодонецке сложное положение - враг теряет много живой силы и техники.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Если они уже настолько поверили в свою ложь, что захватили весь город, они уже даже пустили вперед "кадыровцев", которые что-то так начали погибать. То могу сказать, что у них действительно не очень дела обстоят", - подтвердил Гайдай.

Он отметил, что среди российских военных много погибших, техника врага успешно уничтожается украинскими защитниками.

"Они, конечно, пытаются перебрасывать дополнительные силы, чтобы захватить Северодонецк, но уже даже "ДНРовцы" отказываются воевать, как они говорят, "за "ЛНР", - добавил Гайдай.

Как сообщал УНИАН, ВСУ вернули под контроль 20% захваченной русскими войсками территории Северодонецка.

По мнению аналитиков из американского Института изучения войны, бои за город могут истощить наступательный потенциал врага - и он не сможет идти на штурм Донецкой области.

Война в Украине: актуальные данные

Враг продолжает сосредотачивать все усилия на захвате Луганской и Донецкой области. Ведет штурм Северодонецка, имеет там частичный успех.

В то же время глава Луганской ОВА Сергей Гайдай показал прибытие дополнительных сил к группировкам ВСУ в городе.

Враг пытался наступать в направлении Лисичанска, Соледара и Бахмута, но был разбит украинскими силами и отброшен на прежние позиции.

Близко 20 БТГ россияне перебросили на Славянское направление для возобновления наступления на город.

В течение дня противник также пытался захватить левый берег Северского Донца и создать условия для форсирования реки.

На Херсонском направлении враг перешел к обороне.

ВСУ уничтожили в боях уже 30 950 оккупантов и тысячи единиц российской техники.

Вас также могут заинтересовать новости: