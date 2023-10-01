Площадь пожара составила более трех тысяч квадратных метров.

Ночью оккупанты атаковали Черкасскую область ударными дронами, произошло попадание в объект инфраструктуры. Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"Ночью враг массированно атаковал Черкасскую область ударными беспилотниками ... К сожалению, есть попадание по промышленной инфраструктуре в Умани. В результате возникли пожары на складских помещениях. В частности, где хранилось зерно", - написал он.

Табурец отметил, что предварительно пострадал один человек. Он доставлен в больницу.

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Сейчас идет ликвидация последствий. На месте работают все профильные службы. Правоохранители фиксируют очередные преступления российских террористов.

Как добавили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, спасатели укрощали пламя на общие площади более трех тысяч квадратных метров.

От ГСЧС привлекались 11 единиц техники, 52 человека личного состава.

Братчук рассказал об особенностях ночной атаки россиян

Во время сегодняшней ночной атаки с воздуха российские захватчики активно использовали фальш-цели, чтобы истощать и выискивать промежутки в украинской системе противовоздушной обороны, рассказал спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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