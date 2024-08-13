В "своей" турели россияне полностью повторили как саму концепцию, так и реализацию.

Россия продолжает присваивать разработки других стран. Так, россияне украли украинскую разработку, скопировав дистанционно управляемую пулеметную турель "Шабля".

Скопированную турель в России назвали "Чапай", пишет Defense Express. Впервые ее представили на оборонном форуме "Армия-2024", который сейчас проходит в Московской области. Презентовал копию украинской турели инвестиционный фонд "Эра", который финансирует российских разработчиков вооружения.

"Сама разработка является российской реализацией украинской разработки – "Шабля", который с сентября 2023 года допущен к эксплуатации ВСУ, хотя на передовой он еще со времен АТО. За это время турель получила многочисленные положительные отзывы от бойцов, контрактуется для ВСУ, и используется не только как отдельная турель, но и в составе наземных дронов. В своей турели "Чапай" россияне полностью повторили, как саму концепцию, так и реализацию. В частности российская разработка имеет дистанционное управление по проводам и использует оптико-прицельный модуль. Также он адаптирован под различные пулеметы – 7,62 ПКМ или 12,7-мм НСВ "Утес" и "Корд"", – говорится в материале.

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Эксперты Defense Express отмечают, что пока речь идет лишь о выставочном образце турели, а не ее серийном производстве. Однако вероятность того, что "Чапай" запустят в серию, все же существует.

Украинские турели "Шабля": что это за оружие

"Шабля" – это пуленепробиваемая автоматизированная система под пулеметы. Она помогает военным дистанционно уничтожать врага.

В январе 2024 года Украина впервые законтрактовала роботизированные турели "Шабля". Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Шабля" – это инновация и пример оружия современной войны. Разработка перешла из стартапа в устойчивый проект, который контрактует государство. Наша задача – помогать создавать инновации, чтобы они быстрее доходили до поля боя, быстрее применялись, мы получали обратную связь и этих инноваций становилось больше", – сказал тогда он.

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