В то же время, ситуация на этом участке фронта является очень напряженной и горячей.

Российские захватчики не могут продвигаться на Бахмутском направлении. Об этом сказал глава пресс-службы 26 артиллерийской бригады ВСУ Олег Калашников в эфире информационного марафона.

"Утро хорошо хотя бы тем, что враг не может продвинуться на любых направлениях Бахмутского участка фронта. Мы его сдерживаем. Однако, как бы там ни было, ситуация остается очень напряженной и горячей", - сказал Калашников.

Он уточнил, что враг атакует на нескольких позициях.

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"В направление Часового Яра - это Богдановка. Именно она страдает от постоянных штурмов. Это Ивановское, которое прикрывает трассу 0504 на Константиновку. Здесь враг также пытается нас постоянно контратаковать, штурмовать. Не дает также покоя Клищиевка и Андреевка. Здесь продолжаем наблюдать мощные попытки врага выбить нас с позиций", - отметил Калашников.

Кроме того, постоянно днем и ночью работает вражеская артиллерия.

Также оккупанты не жалеют фугасных авиационных бомб, которые сбрасываются в попытке попасть в украинские позиции.

"Но больше всего страдает просто застройка, инфраструктура Часового Яра", - добавил он.

Ситуация на Бахмутском направлении

Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Сергей Кузан отметил, что оккупанты снизили темп наступления на Часов Яр, потому что у них заканчиваются резервы и теперь перебрасываются свежие десантно-штурмовые подразделения, активнее привлекается авиация, чтобы авиабомбами разрушать украинские защитные позиции.

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