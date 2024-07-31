По его мнению, это будет продолжаться волнами от нескольких месяцев до года.

После успешных ударов ВСУ по военным объектам россиян в оккупированном Крыму, захватчики перемещают некоторые силы и средства вглубь полуострова. Таким образом противник готовится к завоеванию Украиной преимущества в воздухе, заявил "24 каналу" военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан.

По его словам, Крым это географический оперативный котел и его невозможно удерживать от войск, которые наступают со стороны материка. Это лишь вопрос времени, когда оккупанты будут разбиты и уничтожены.

"Единственный глобальный выход для россиян - это покинуть Крым, как это уже сделал черноморский флот. Именно выход черноморского флота из Крыма - предвестник тех действий, которые будут происходить с российской армией и российскими гражданами, которые сейчас находятся в Крыму", - убежден Свитан.

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По его словам, сначала полуостров покинет российская авиация, затем противовоздушная оборона, наземные войска и гражданские оккупанты. Он убежден, что сейчас происходит вторая волна отхода, которая охватывает ПВО.

"Это не усиление Керченского направления, они просто пытаются уйти из-под удара. Практически освобождают территорию, понимая, что все локаторы на западном побережье - будут уничтожены", - пояснил эксперт.

Он добавил, что это откроет военные объекты захватчиков, по которым дальше могут работать Силы обороны Украины. По мнению Свитана, эти волны отхода будут длиться от нескольких месяцев до года.

Также он прокомментировал взрывы в Курске. Там под удар украинцев попал аэродром, который россияне использовали как тактический. В частности, на нем были размещены системы ПВО и зенитно-ракетные комплексы.

"Вероятно, после мероприятий по разведке было принято решение нанести ракетный удар, потому что аэродром лучше накрывать именно ракетами. У нас есть свои ракеты - те же самые "Нептуны" с дальностью до 300 километров. Также это дальность "Ольхи", - добавил полковник запаса.

Война в Украине - ситуация в Крыму

Крым будет возвращен в состав Украины. Это уже происходит полным ходом. Российский оккупационный контингент в Крыму постепенно, но уверенно, становится обреченным на полную изоляцию. А за изоляцией последует освобождение, уверен военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что вернуть оккупированный Россией Крым вполне реально:

"Конечно, это большая военная тайна... Мы сделаем все возможное, чтобы выйти на международно признанные границы 1991 года. Мы должны победить... чтобы освободить наших граждан, которые находятся на оккупированных территориях, которые страдают".

Часть Черноморского флота России все еще остается в Крыму только по одной причине. Потому что в военной морской базе в Новороссийске, куда уже отбыли почти все боевые единицы противника, не хватает места - проблема нехватки причального фронта у россиян началась еще в 1990 годы, пояснил представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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