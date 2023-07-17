В Азовское море захватчики хотят вывести три новых корабля.

Российские оккупанты планируют разместить в Азовском море еще три корабля, которые являются потенциальными носителями ракет "Калибр". Базироваться они будут в оккупированном Мариуполе Донецкой области.

Как отметил в эфире телеканала FREEДОМ капитан 1-го ранга запаса ВСУ, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ в 2004-2020 годах Андрей Рыженко, в море появятся малые ракетные корабли типа "Каракурт". На днях росСМИ сообщали, что в Керчи над одним из таких кораблей – "Циклоном", – уже подняли флаг и он якобы готов выполнять боевые задачи.

"Его осадка составляет четыре метра. Это немножко больше, чем подобный корабль типа "Буян", который также есть в Черноморском флоте. Но "Буян" оказался не очень хорошим кораблем для морских штормов, во время морских штормов его сильно шатало, поэтому сделали корпус якобы из алюминия, он более устойчив для морской волны", – объяснил Рыженко.

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По словам капитана 1-го ранга запаса ВСУ, корабли такого типа могут нести на борту восемь ракет "Калибр". В то же время он отметил, что перед их передачей флоту не проводили контрольный отстрел. По мнению Рыженко, это не стали делать, поскольку остальные корабли, видимо, уже стреляли ракетами.

Эксперт также обратил внимание на ЗРК "Панцирь", установленный в кормовой части "Циклона". Это улучшает противовоздушную оборону корабля.

"Все другое оружие, кроме "Калибра", на корабле – 1970-х годов, немного модернизировано. "Панцирь" – немного новее и имеет большую эффективность, чем артиллерийская установка", – подчеркнул Рыженко.

Он отметил, что сейчас в Керчи строят два подобных корабля. Их российские оккупанты собираются спустить на воду до конца года. В то же время работа над созданием самого "Циклона" продолжалась с 2016 по 2023 год.

Корабли РФ в море

Российские захватчики наносят удары по Украине не только с воздуха и земли, но и с моря. В частности, враг атакует украинские города ракетами "Калибр", носители которых базируются, в частности, в Черном море. В ОК "Юг" регулярно отчитываются об их количестве в акватории и существующей угрозе.

При этом в ВМС ВСУ сообщили, что враг пытается замаскировать свои корабли от спутников. Это оккупанты делают, чтобы усложнить определение длины и формы судна.

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