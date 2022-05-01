Обстрелы вели из артиллерии и реактивных систем залпового огня.

За сутки россияне трижды обстреляли Харьков, пострадали Салтовка, Пятихатки, район аэропорта в Харькове. Также один человек пострадал в Балаклейском районе.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"За сутки россияне нанесли по Харькову 3 обстрелы из артиллерии и реактивных систем залпового огня. Пострадали Салтовка, Пятихатки, район аэропорта", - отметил он.

Кроме того, спасатели Харьковщины ликвидировали 15 пожаров, которые возникли из-за обстрелов в Немышлянском районе Харькова, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах.

По словам Синегубова, за сутки один человек пострадал в Балаклейском районе.

"Враг уменьшил интенсивность обстрелов, это заслуга ВСУ, которые освобождают населенные пункты Харьковщины от оккупации. В том числе и те, откуда россияне обстреливали жилые кварталы Харькова. Но не стоит терять бдительность. Буквально несколько часов назад оккупанты снова обстреляли Дергачевскую общину, есть 1 пострадавший", - подчеркнул председатель ОВА.

Ранее советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что Вооруженные Силы Украины нанесли удар по командным пунктам российской армии в Харьковской области. По предварительной информации, уничтожено несколько сотен оккупантов.

"Два удара по изюму, штаб ВДВ, штаб Второй общевойсковой. Даже за более низкой границей считай, 100 трупов в одном месте, 200 в другом, не менее 100 в третьем. Верхней границей называют по 200-300", - сказал Арестович.

Генеральный штаб подтверждает, что украинские военные за минувшие сутки уничтожили 300 оккупантов. Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении.

Вас также могут заинтересовать новости: