В результате вражеских обстрелов ранены 9 мирных жителей Донетчины.

Вследствие враждебных обстрелов ранены 9 мирных жителей Донбасса.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Россия убивает гражданских! За 22 июля россияне ранили 9 мирных жителей Донбасса: 3 в Бахмуте, 2 в Славянске, 2 в Ласточкином, 1 в Новомихайловке и 1 в Северске", - сообщил он.

Кириленко также отметил, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Как сообщал УНИАН, россияне последние недели постоянно проводят штурмы Углегорской ТЭС. Так, накануне российские оккупанты вели штурмовые действия с целью завладения территорией Углегорской ТЭС, но безуспешно. Украинские воины вынудили оккупантов к бегству.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявлял, что в течение 90 дней россияне продвинулись на Донбассе всего на 9-16 км, это не очень много. По его словам, боевые действия на Донбассе очень интенсивные и характеризуются большим насилием.

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