Противники обстреляли Харьковский, Чугуевский и Купянский районы региона.

Российские оккупанты обстреляли Купянский район в Харьковской области, в результате чего погиб мужчина.

Под артиллерийские обстрелы российских оккупантов снова попали Чугуевский, Харьковский и Купянский районы, об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

"К сожалению, в результате обстрелов россиян в с. Обуховка, что в Купянском районе, погиб 68-летний мужчина", - сообщил Синегубов.

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Также, по его словам, есть повреждения частных домовладений, хозяйственных сооружений, складских помещений.

Синегубов сообщил, что сейчас идет добровольная эвакуация из Купянского района в более безопасные места области. "Местные власти совместно с волонтерами эвакуировали уже 217 человек, еще 68 заявок в работе", - отметил он.

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Армия Украины в конце лета пошла в контрнаступление и сначала освободила почти всю территорию Харьковской области.

Противники не раз обстреливали регион из различного оружия, есть разрушения, жертвы и пострадавшие. В частности, 5 декабря стало известно, что после 4 часов утра захватчики осуществили ракетный удар по гражданской инфраструктуре Купянска, жертвой вражеской атаки стала женщина.

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