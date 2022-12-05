Тем временем украинские воины на Донбассе отбили вражеские атаки в районах 13 населенных пунктов.

За сутки противник нанес 7 ракетных и 32 авиационных удара по территории Украины.

"За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных и 32 авиационных удара, а также совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам вдоль линии соприкосновения", - говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на утро 5 декабря.

Тем временем подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Площанка и Белогоровка на Луганщине и Берестово, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клещиевка, Андреевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

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В Генштабе также отмечают, что сохраняется угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины.

Между тем на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

"Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя территорию и воздушное пространство для нанесения ракетных и авиационных ударов. Определены подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах", - подчеркнули в Генштабе.

Тем временем на Северском направлении враг совершил минометные обстрелы трех населенных пунктов на Сумщине.

На Слобожанском направлении обстрелам из разнокалиберной артиллерии со стороны противника подверглись районы 11 населенных пунктов Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам 6 населенных пунктов Харьковской области, а также по районам 6 населенных пунктов на Донбассе.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий и пытаются улучшить тактическое положение. Обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы 16 населенных пунктов Донецкой области.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг ведет оборону. Огневому поражению подверглись районы 4 населенных пунктов Донецкой и 6 населенных пунктов в Запорожской области.

На Херсонском направлении враг обстрелял из артиллерии районы двадцати населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр.

Последние обстрелы украинских городов россиянами

В ночь на 5 декабря российские оккупанты нанесли удар по Запорожью и Кривому Рогу.

Оккупанты выпустили три ракеты по Кривому Рогу, в результате чего один человек погиб и трое получили ранения.

В Запорожье оккупанты ударили ракетами по объектам промышленной и энергетической инфраструктуры города. Известно, что повреждения получило одно из частных предприятий.

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