Глава Харьковской ОГА пока не озвучил место попадания и предупредил об угрозе повторного удара.

Россияне нанесли новый удар по Харьковщине сегодня около 10.30 утра и снова поражен объект гражданской инфрастуруктуры. Об этом сообщил в эфире телемарафона Единых новостей председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"По Люботинской громаде Харьковского района нанесены удары. И снова гражданская инфрастуруктура. Пока не называем объект. По нашей информации по этому направлению пострадавших нет. Однако должны еще проводить проверки. Тем более, что угроза есть повторного удара", - прокомментировал он.

Синегубов напомнил, что вчера ночью враг нанес удар по гражданской инфраструктуре города Харьков, в результате чего есть разрушение инфраструктуры, жилых домов, пострадал враг.

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Глава ОГА отметил, что ведется работа по восстановлению энергоснабжения в городе и области, но когда это закончат - сроки отказался называть. По его словам, запитать потребителей Харьковщины планируется от энергопредприятий соседних областей.

"Мы очень осторожны относительно сроков и сроков по восстановлению. Тем более за нами наблюдает и враг. Поэтому мы говорим всегда: люди, вы фактически увидите свет у себя непосредственно в домах. Можем сообщить, что действительно, для стабилизации ситуации мы применяем гарфики отключений. Мы стараемся сократить срок, когда у людей нет электроэнергии дома. Однако довольно трудно, потому что энергогенерирующие предприятия, которые мы имели по области, очень сильно разрушены. Сейчас проводим работы, чтобы принять электроэнергию из соседних, смежных областей. Однако, это довольно трудно. Должны запускать и промышленность, и городской трансопрт. И сейчас у нас фактически дефицит электроэнергии от 100 до 200 МегаВАтт по области, включая город Харьков", - рассказал Синегубов.

В свою очередь Харьковская областная прокуратура сообщает, что 1 апреля около 10:15 вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по г. Люботин. "Поврежден объект гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, атака была осуществлена ракетой типа С-300", - говорится в сообщении.

Также сегодня примерно в 10:00 российская армия нанесла авиаудар по г. Купянск. Получила ранения 57-летняя женщина. Повреждено учебное заведение и жилые дома. Предварительно, российские войска сбросили на город авиабомбу, сообщила прокуратура.

Вражеские обстрелы Харьковщины: последние новости

Российские захватчики с начала полномасштабной войны бьют по Харькову и области из различных типов вооружения. В частности 22 марта во время массированного обстрела они уничтожили ТЭЦ и все трансформаторные подстанции в областном центре. 27 марта стало известно, что оккупационные войска впервые с 2022 года атаковали Харьков авиабомбами.

В воскресенье, 31 марта, около 22.00 российская захватническая армиянанесла удар по Харькову. Городской голова Игорь Терехов сообщил о "прилете" рядом с жилой застройкой в центральном районе Харькова. Впоследствии председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что россияне ударили по гражданской инфраструктуре Харькова в Шевченковском районе. Повреждены гражданские помещения и машины, никто из людей не пострадал.

В обнародованном сегодня изданию "Лига" интервью Терехов сказал, что в Харькове разрушена практически вся критическая инфраструктура. По его словам, для восстановления разрушенного россиянами в городе нужно уже более 10 миллиардов долларов.

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