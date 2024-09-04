По его убеждению, здесь делать прогнозы настолько неблагодарная вещь, потому что "каждая сторона, и это не секрет, допускает какие-то ошибки, проколы".

Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов высказал свое мнение относительно того, что военное руководство Украины может понимать, что можем потерять Покровск.

"Ключевое слово "можем". Можем потерять Покровск, можем не потерять. Это война. Здесь зависит от многих факторов. Враг может найти какие-то резервы, но и мы можем найти какие-то резервы. Может подойти больше снарядов, то вообще их не подпустим", - сказал он в интервью 24 Каналу.

По его убеждению, здесь делать прогнозы настолько неблагодарная вещь, потому что "каждая сторона, и это не секрет, допускает какие-то ошибки, проколы".

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"Враг иногда их использует, иногда нет. Так же россияне делают ошибки, которые мы используем, но и иногда теряем эти возможности. И ситуация за неделю вообще может измениться. Все на самом деле очень рядом, это одна Донецкая область, в которой 3 или даже 4 направления. О Лиманском можно говорить, как о пятом. Есть Константиновка, в 10 километрах на восток Часов Яр. 12 - 15 километров на юг Торецк. Именно от Константиновки до Покровска идет трасса, к которой рвется враг", - заявил Сазонов.

Военный считает, что россиянам не очень и нужен Покровск.

"Имеющиеся ресурсы позволяют мечтать только о том, чтобы перерезать логистику по трассе Покровск - Константиновка. Хотя мы, военные, уже достаточно давно ею не пользуемся. У нас такой приказ - не пользоваться этой трассой, а ездить по полям и другим дорогам. Поэтому враг стремится отрезать нас от Запорожской группировки войск. Это все, на что они способны, как по мне. Но здесь все рядом, и противник в случае необходимости достаточно быстро перебрасывает резервы", - пояснил Сазонов.

По его словам, в Торецке они продвигаются, но "продвигаются, как мы говорим, два дома в сутки".

"Это не продвижение. Фронт не рухнул. Так же не рухнул фронт на Покровске. Поэтому я желаю успеха и Божьей опеки ребятам, которые именно сейчас держат Покровск - самое тяжелое направление. Для сравнения, возле Часового Яра есть Клещеевка, этот выступ их очень беспокоит, они за него бьются, пытаются его срезать. Может быть 7 - 12 штурмов в сутки, Торецк - 15, Покровское направление - примерно 50 - 55 крупных штурмов в сутки. Маленькие боестолкновения никто не считает", - добавил он.

Также он говорит, что оккупанты пробуют маленькими группами прорываться, чтобы не стать мишенью для нашей артиллерии, ракет и дронов.

"Покровский - это самое тяжелое направление сейчас. Они туда бросают все, что могут. Именно потому, что это приоритет. К настоящей стратегии добавляется еще и кабинетная. Они хотят докладывать своему руководству в Кремль, что есть какой-то успех. Возле Часового Яра, на Лиманском направлении, Запорожье и Херсоне - успехов нет. В то же время в районе Покровска есть продвижение, поэтому они пытаются "выжать" из этого максимум. В частности, для того, чтобы потом на переговорах использовать это как рычаг влияния", - подытожил военный.

Война в Украине - ситуация на фронте

Наступление на востоке обходится российским военным огромной ценой, и в эти выходные россияне пережили самые дорогие 24 часа своей войны в Украине, пишет Forbes.

"В воскресенье аналитик Эндрю Перпетуа подсчитал более 180 поврежденных, уничтоженных и брошенных российских транспортных средств и тяжелого вооружения. Собственные потери Украины были гораздо меньшими: менее трех десятков", - пишет Forbes.

При этом, объясняет Forbes, в среднем за время полномасштабного вторжения Россия теряла всего 19 единиц тяжелого вооружения в день, то есть рекордные потери россиян за один день в эти выходные были почти в 10 раз хуже, чем в среднем.

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