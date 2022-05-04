Оккупанты пытаются создавать зоны нестабильности вблизи украинской границы и видимость угрозы нападения российских и пророссийских вооруженных формирований с территории Приднестровья.
Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны.
"Осознавая отсутствие заметных успехов в так называемой "специальной операции" против Украины и эффективность действий украинских подразделений, оккупационное командование пытается создавать зоны нестабильности вблизи украинской границы и видимость угрозы нападения российских и пророссийских вооруженных формирований с территории Приднестровья", – сообщили в разведке.
В ГУР утверждают, что россияне нагнетают ситуацию в Приднестровье, чтобы использовать ее как психологическую атаку против Украины и ищут пути рассредоточения сил украинской армии во время сложной военной кампании по защите украинского Донбасса и юга страны.
Отмечается, что по оценкам экспертов, количество реально боеспособного и мотивированного личного состава подразделения Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова не превышает 300 человек, задачей которых является охрана складов боеприпасов в с. Колбасная. Более половины всех боеприпасов, находящихся на хранении, исчерпали свой срок годности и не подлежат транспортировке. Только 7-8 тыс. тонн являются исправными и могут быть использованы.
Отмечается, что около двух третей всей боевой техники на территории Приднестровья является полностью, или частично не боеспособной, а также не имеет материальных средств и производственных мощностей для ее ремонта и восстановления.
"Потенциально, Приднестровья может быть использовано как плацдарм для налаживания линий снабжения и обеспечения развертывания российской группировки на территории Республики Молдова, но это станет возможным только в случае создания сухопутного коридора с Россией через территорию южных областей Украины", – добавили в украинской разведке.
Эскалация в Приднестровье
Как сообщал УНИАН, по информации Главного управления разведки Минобороны, 25 апреля спецслужбы Российской Федерации организовали провокацию со взрывами в столице непризнанной "Приднестровской Молдавской республики" (ПМР).
Ранее в РФ заявили, что во время 2-го этапа "спецоперации" российская армия планирует установить полный контроль над Донбассом, который позволит создать сухопутный коридор в Крым и контроль над югом Украины, который даст "ВС РФ еще один выход к Приднестровью, где отмечаются факты притеснения русскоязычного населения".
МИД Украины осуждает попытки втянуть Приднестровский регион Молдовы в войну, развязанную Россией против Украины. По данным Генштаба ВСУ, российские войска, которые находятся на территории Приднестровского региона Молдовы, приведены в полную боевую готовность.