Россияне нагнетают ситуацию в Приднестровье, чтобы использовать ее как психологическую атаку против Украины.

Оккупанты пытаются создавать зоны нестабильности вблизи украинской границы и видимость угрозы нападения российских и пророссийских вооруженных формирований с территории Приднестровья.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны.

"Осознавая отсутствие заметных успехов в так называемой "специальной операции" против Украины и эффективность действий украинских подразделений, оккупационное командование пытается создавать зоны нестабильности вблизи украинской границы и видимость угрозы нападения российских и пророссийских вооруженных формирований с территории Приднестровья", – сообщили в разведке.

В ГУР утверждают, что россияне нагнетают ситуацию в Приднестровье, чтобы использовать ее как психологическую атаку против Украины и ищут пути рассредоточения сил украинской армии во время сложной военной кампании по защите украинского Донбасса и юга страны.

Отмечается, что по оценкам экспертов, количество реально боеспособного и мотивированного личного состава подразделения Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова не превышает 300 человек, задачей которых является охрана складов боеприпасов в с. Колбасная. Более половины всех боеприпасов, находящихся на хранении, исчерпали свой срок годности и не подлежат транспортировке. Только 7-8 тыс. тонн являются исправными и могут быть использованы.